Aeroporto em Alcochete, Santarém ou Alverca?

O Cavaleiro Andante está na fila para ser um dos primeiros a conhecer em 2025 a proposta da ANA para o aeroporto de Alcochete. Diz-se que o custo já vai em 9 mil milhões de euros em vez dos 6 mil milhões previstos pela Comissão Independente. E as derrapagens de custo ainda nem começaram. Fala-se ainda à boca pequena de uma extensão de 25 anos do contrato de concessão da ANA, que liberta cerca de 600 milhões de euros de cash operacional por ano (RC 2023). Ou seja, o Estado poderá abdicar de mais de 14 mil milhões euros nesse período, duplicando a estimativa de custo da CTI. Pelo andar da carruagem as taxas aeroportuárias em Lisboa vão ser mais caras que as dos aeroportos de Madrid, Barcelona e Paris que se preparam para nos comerem as papas na cabeça. Que se saiba, o Pai Natal não trouxe dinheiro vivo para o Governo poder custear mais 100 quilómetros de linha de alta velocidade pela margem sul com a opção Alcochete. A solução do aeroporto em Santarém era a sorte grande para as finanças, mas quem manda nisto tudo ainda pensa como pensava José Sócrates há bem poucos anos: “as dívidas do Estado não são para pagar”, por isso é gastar gastar e fartar vilanagem. E viva a unicidade à volta de Alcochete.