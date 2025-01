O Herodes de Almeirim

O presidente da Câmara de Almeirim fez de rei Herodes na representação do presépio vivo.

O presidente da Câmara de Almeirim fez de rei Herodes na representação do presépio vivo, sem fato da época destoando dos restantes figurantes, porque o fato está estragado e não valia a pena remendá-lo, atendendo a que o autarca está de saída. Mesmo com fato antigo que mesmo assim fica a destoar, Pedro Ribeiro lá fez a representação da varanda da câmara, a ler o papel, para não se enganar e porque qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, sobretudo naquela frase conhecida envolvendo o governante da Judeia dos tempos em que nem se sonhava o que era democracia: já dizia o rei Herodes, ou te calas, ou te….