Prenda de Ano Novo

Diz o ditado que ano novo, vida nova e a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo decidiu honrar esse lema, tendo o presidente do conselho de administração daquela entidade, Carlos Andrade Costa, telefonado ao presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, no último dia de 2024, segundo a câmara perto da hora de jantar, dando a informação que os utentes de Arranhó passariam a ser atendidos no Centro de Saúde de Arruda dos Vinhos já a partir de Janeiro. Escusado será dizer que se gerou uma onda de descontentamento nas duas localidades, o suficiente para começar o ano da pior maneira para muitos que não têm carro nem transporte público em condições para chegar a tempo a uma consulta. Foi, literalmente, começar o ano com o pé esquerdo....