A história vai torta...

Alenquer orgulha-se de ser a terra de Damião de Góis, historiador e humanista, considerado uma das figuras maiores do País no Renascimento. Tem um museu com o seu nome e está sepultado em Alenquer, terra onde morreu a 30 de Janeiro de 1574. Apesar disso continua exposto nos Paços do Concelho um quadro com o seu percurso de vida onde se lê que morreu a 30 de Dezembro. Uma pequenina embrulhada histórica que certamente deixaria desiludido Damião de Góis, um homem que pautava a sua vida pelo rigor dos factos históricos....