Antes deitado que roubado

No dia seguinte ao Dia de Reis, uma das figuras do presépio de Santarém, na Praça da Sá da Bandeira, acusou a ressaca das festas e surgiu tombado junto ao Menino Jesus. O Dia de Reis é uma tradição religiosa e festiva que marca o fim das celebrações natalícias com a chegada dos três Reis Magos. Não sabemos se o caminho, desde o Oriente até ao estábulo, terá sido tortuoso; se terá assentado mal alguma fruta cristalizada do bolo-rei, ou se, simplesmente, era só cansaço ou protesto por mais de um mês de exposição ao frio e à chuva. No entanto, antes deitado do que roubado, como aconteceu em 2013 à figura do Menino Jesus....