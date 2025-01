Há muito que se vão multiplicando pelas redes sociais imagens sobre a proliferação de patos, pombos, galos, ratos e outros animais na zona do parque urbano de Santa Sofia.

Há muito que se vão multiplicando pelas redes sociais imagens sobre a proliferação de patos, pombos, galos, ratos e outros animais na zona do parque urbano de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, situação que tem dividido opiniões. O Cavaleiro Andante é um amante dos animais e por isso saúda com entusiasmo esta multiculturalidade e o pacto de não agressão existente entre as espécies. Deve ser porque a comida, felizmente, ainda não vai faltando!.