Quem tem cão não caça com gato

Tempos houve em que operacionais de corporações de bombeiros se despiam de preconceitos e posavam para calendários, com o objectivo de angariar fundos para as respectivas associações ou, eventualmente, outras causas. Ultimamente não tem havido notícias de iniciativas do género, mas os Bombeiros Municipais do Cartaxo avançaram com uma alternativa, em parceria com a Nova Gráfica do Cartaxo, criando um calendário ilustrado com fotografias de um cão resgatado e adoptado pela corporação, chamado BREC. A receita da venda dos calendários reverte a favor da Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo. Provavelmente, a ideia vai ser um sucesso e o animal vai suscitar a inveja de muitos modelos de duas pernas....