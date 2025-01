Calendário para inglês ver

partilhe no Facebook

O calendário das reuniões da Câmara de Alpiarça para 2025 foi posto a votação em reunião camarária e rapidamente foi alvo de chacota pelo vereador da CDU, João Arraiolos, quando a presidente Sónia Sanfona (PS) perguntou se havia alguma proposta de alteração. João Arraiolos lembrou que logo a data da primeira reunião do ano não foi cumprida e Sónia Sanfona respondeu que, possivelmente, não vão cumprir várias outras, como aliás tem sido habitual ao longo do mandato. Em vários municípios da região, as reuniões de câmara são tão fraquinhas que, como se costuma dizer na gíria, limitam-se a cumprir calendário; mas em Alpiarça, por vezes, nem isso... O calendário é mesmo só para inglês ver....