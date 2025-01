Conselho de amiga

A jornalista e escritora Alice Vieira esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, para inaugurar uma exposição sobre a sua vida e obra.

A jornalista e escritora Alice Vieira esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, para inaugurar uma exposição sobre a sua vida e obra, num momento que contou com a presença de alguns jovens alunos do clube de jornalismo da Escola Básica dos 1º, 2º e 3º ciclos do Bom Sucesso. Quando os mais pequenos questionaram Alice Vieira sobre que recomendações daria a quem pensa seguir jornalismo, a escritora foi retumbante e disparou: "escolham outra coisa", lembrando que a profissão é desgastante, mal paga e cada vez menos considerada. Foi, literalmente, um daqueles momentos de "faz o que eu digo, não faças o que eu faço"...