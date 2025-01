Vasco Damas, vereador do movimento ALTERNATIVAcom na Câmara de Abrantes, tem sido um crítico recorrente do uso do regime de contratação por ajuste directo, por parte da maioria socialista.

Vasco Damas, vereador do movimento ALTERNATIVAcom na Câmara de Abrantes, tem sido um crítico recorrente do uso do regime de contratação por ajuste directo, por parte da maioria socialista. No entanto, o vereador que usa o seu computador para ler a maioria das suas intervenções praticamente na íntegra, soube dar ainda melhor uso a este recurso na última sessão e aproveitou para citar uma lista de promessas que cumpriria “se o movimento ALTERNATIVAcom fosse poder”. Como não é, nunca saberemos se o vereador seria um fiel cumpridor de promessas feitas, mas pelo menos já sabemos que a campanha eleitoral, para ele, já começou....