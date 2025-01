Uma festa fenomenal de origem desconhecida

As reuniões camarárias no Entroncamento arrancaram, em 2025, com os vereadores da oposição a questionarem o executivo municipal sobre uma festa privada.

Em terra de fenómenos nada é de espantar. As reuniões camarárias no Entroncamento arrancaram, em 2025, com os vereadores da oposição a questionarem o executivo municipal sobre uma festa privada, ocorrida no mercado municipal, com segurança à porta e sacos de plásticos escuros nas janelas, ocultando o interior do recinto. Segundo o vereador Rui Madeira (PSD), ninguém sabe do que se tratou, quem organizou e quem autorizou a utilização do espaço municipal. O mais espantoso é que nem o próprio presidente da câmara, Jorge Faria (PS), mostrou estar ao corrente do assunto, pedindo ao vereador que enviasse um pedido de informações por escrito, dizendo desconhecer o assunto em questão.