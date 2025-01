No concelho de Azambuja há uma rua que até foi baptizada com a data da liberdade mas que devia passar a chamar-se a Rua do Buraco Fura Pneus.

No concelho de Azambuja há uma rua que até foi baptizada com a data da liberdade mas que devia passar a chamar-se a Rua do Buraco Fura Pneus. É que segundo a vereadora do Chega, Inês Louro, a situação é tão recorrente que quando os lesados vão à oficina reparar o pneu furado encontram lá outros que padeceram do mesmo mal. E mais, avisou, é tão recorrente, tão recorrente que a companhia de seguros quase que valida na hora as reparações de quem liga a dizer que furou um pneu naquela rua. A prova de que contra grandes buracos não há argumentos!.