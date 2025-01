É tudo à grande!

O fundo de maneio da Câmara Municipal de Alenquer tem despesas caricatas e questionáveis. O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques (na foto), deu com a língua nos dentes e fez saber que neste fundo de maneio cabem despesas como a compra de pilhas no El Corte Inglés, em Lisboa, decoração de Natal, 100 euros em material de escritório para um dos vereadores e estadias no Douro para a Rainha das Vindimas. “Os fundos de maneio são para casos urgentes e inadiáveis. Não acha que as despesas estão mal classificadas? Devia haver um regulamento (…)”, disse o social-democrata. Mas o presidente Pedro Folgado (PS) justificou que o conceito de urgente e inadiável é subjectivo e que uma pilha pode ser urgente num determinado momento de aflição. O Cavaleiro Andante concorda e sugere iluminação de Natal a pilhas para poupar electricidade e evitar dissabores como os que aconteceram este Natal….