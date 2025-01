Portugal dos pequeninos

Quem tem andado em eventos públicos no concelho de Arruda dos Vinhos nos últimos meses tem encontrado muitas vezes o vizinho presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, nas cerimónias. Tal tem acontecido porque Pedro Folgado é presidente da OesteCIM e um dos dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Na segunda-feira, 13 de Janeiro, teve até honras de discurso no dia do município de Arruda dos Vinhos, onde elogiou os seus vizinhos arrudenses pela visão de futuro que têm tido para o concelho, como aconteceu com a convenção Arruda 2035, destinada a projectar a próxima década. Sentindo talvez a consciência pesada, Pedro Folgado lembrou-se de justificar que é mais fácil fazer este tipo de projectos em territórios com poucos habitantes do que noutros que têm muito mais gente a residir, como Alenquer. Terá sido só ao Cavaleiro que essa alusão de Folgado soou como uma espécie de desculpa em causa própria?.