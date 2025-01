E a legionella pá?

A Câmara de Vila Franca de Xira anda a promover entrevistas com alguns dos rostos das maiores empresas do concelho e este mês publicou no seu site uma entrevista com a directora da unidade fabril da ADP Fertilizantes no Forte da Casa. O Cavaleiro Andante gostou muito da conversa mas é de estranhar como quem fez a entrevista se esqueceu completamente de, pelo menos, colocar uma pergunta sobre o infame surto de legionella que afectou o concelho há dez anos e que foi um dos maiores do mundo. Uma década depois muita gente ainda não fez as pazes com a ADP e tinha ficado bem, até à própria empresa, dar a conhecer o que fez na comunidade desde então para evitar que algo deste género se repita e de que forma ajuda ou contribui para associações e a comunidade desde então. Foi um daqueles lapsos de memória... imperdoáveis!.