Empurrar com a barriga

O vereador da CDU em regime de substituição, Miguel Carretas (na foto), perguntou na última reunião de Câmara de Alenquer se o presidente Pedro Folgado (PS) já contratou o jurista para analisar a possibilidade da figura jurídica do direito de retorno no caso da Águas do Tejo Atlântico. O Cavaleiro Andante já tinha feito a mesma pergunta há alguns meses e a resposta do autarca foi que ia avançar com o procedimento. Agora, já em 2025, Pedro Folgado informou que ainda não tinha contratado o bendito jurista e que estava em falta. Será que o autarca está a ver se não o chateiam mais e se a coisa passa até terminar o mandato daqui a uns meses? .