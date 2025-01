O presidente da Câmara Municipal da Chamusca é um dos mais escrutinados pelo nosso jornal, mas falta-lhe capacidade para expor as suas ideias, principalmente quando as tenta escrever.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca é um dos mais escrutinados pelo nosso jornal, mas falta-lhe capacidade para expor as suas ideias, principalmente quando as tenta escrever. Paulo Queimado partilhou na sua página de Facebook um extenso texto a falar sobre jornalismo e democracia e a sua importância para a sociedade. O problema é que cerca de metade do texto foi gerado pela Inteligência Artificial, através da ferramenta ChatGPT. Na Chamusca já estamos habituados a ver de tudo, mas ao fim de mais de 11 anos de presidência do Capataz da Chamusca ainda conseguimos ser surpreendidos. Paulo Queimado não tem verbo, nunca teve, e é também por isso que o concelho da Chamusca está como está.