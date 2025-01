Aquele partido que parece que existe, mas não dizemos o nome

O presidente da concelhia do PSD de Almeirim deve estar com algum problema de afirmação ou de reconhecimento.

O presidente da concelhia do PSD de Almeirim deve estar com algum problema de afirmação ou de reconhecimento, quando numa nota de imprensa sobre a candidatura de Pedro Ribeiro à Câmara de Santarém se refere a uma entrevista do presidente da concelhia do PS de Santarém sem dizer que tinha sido publicada em O MIRANTE. Mais à frente também se refere a um artigo de opinião de Pedro Ribeiro, publicado no mesmo jornal, referindo-se genericamente a um jornal local. O que pensaria o agora social-democrata António Nunes, antigo militante do PS, se O MIRANTE, enquanto jornal “local” de 25 concelhos da região, começasse a referir-se ao PSD de Almeirim apenas como um partido qualquer de um concelho de Portugal.