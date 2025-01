Pedro Ribeiro ressuscita o PSD de Almeirim

O presidente da Câmara de Almeirim, o socialista Pedro Ribeiro, que quer ser presidente da Câmara de Santarém onde governa o PSD, pode não conseguir ganhar as eleições, mas conseguiu trazer à ribalta o PSD de Almeirim, que vem tomar uma posição sobre o anúncio do candidato. Para quem achava que o partido do primeiro-ministro estava morto na terra da sopa da pedra, a concelhia, liderada por António Nunes, que já foi do PS na freguesia da Raposa, faz assim uma prova de vida criticando o que considera um oportunismo político de Pedro Ribeiro.