Quem dá mais? Quem dá mais?

A cantiga à desgarrada que tem ocorrido nas redes sociais entre o candidato à Câmara de Santarém pelo PS, Pedro Ribeiro, e o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), mais que provável candidato ao cargo pelos sociais--democratas, está ao rubro. Se o socialista, que ainda é presidente da Câmara de Almeirim, aponta uma carência em Santarém, logo o autarca do PSD responde revelando os planos já existentes para resolver os problemas. Um caso exemplar foi o da casa mortuária que a cidade não tem. Numa publicação, Pedro Ribeiro escreveu que “há necessidade de, o mais próximo possível do cemitério, ter uma casa mortuária digna e com capacidade”. Pouco tempo depois, mostrando estar atento à concorrência, João Leite respondeu que estão a “estudar a viabilidade de construir um espaço bonito onde a população possa despedir-se dos seus com conforto e dignidade”, com base numa proposta efectuada pelo arquitecto Carlos Guedes de Amorim. Caso para dizer que quando um diz mata, o outro diz esfola… E com tanto projecto na manga, a cidade vai com certeza ficar irreconhecível, para melhor, nos próximos quatro anos.