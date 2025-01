Vestígios arqueológicos

Num concelho que quer ficar mais conhecido pelas pegadas de dinossauros encontradas no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, o Cavaleiro Andante, que tem espírito de explorador, encontrou um vestígio arqueológico que não remonta ao Jurássico.

Num concelho que quer ficar mais conhecido pelas pegadas de dinossauros encontradas no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, o Cavaleiro Andante, que tem espírito de explorador, encontrou um vestígio arqueológico que não remonta ao Jurássico Médio mas deve andar lá perto. Trata-se de uma papeleira dos tempos idos e gloriosos da Fersant - Feira Empresarial da Região de Santarém à porta do encerrado e com ar de abandonado pavilhão da Nersant, em Torres Novas. Um achado valioso que, se bem vendido numa casa de penhores, ainda pode dar uma ajudinha à endividada associação... .