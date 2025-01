Analogia do popó

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), optou por não responder, na última reunião do executivo, às questões colocadas por dois cidadãos sobre a eventual demolição das fachadas principais do antigo mercado da cidade, mas fez uma analogia digna de registo nesta página dedicada ao divertimento e muita falta de respeitinho. Para explicar a necessidade de requalificação do edifício - que tem sido contestada nos moldes em que se vai realizar -, o autarca recuou até ao tempo em que teve de entregar o primeiro carro que comprou e sentiu um “sentimento de frustração” porque “tinha valor sentimental”. Mas como tinha de ir para Lisboa, “não podia ficar no caminho”. Abrantes, disse, também não pode ficar no caminho. “Temos de trocar de carro e andar para a frente”. Que é como quem diz: temos de trocar a fachada do mercado e andar para a frente?? .