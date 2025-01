João Leite, o demolidor implacável

As demolições na zona da Senhora da Guia, em Santarém, transformaram a paisagem, que vai dar lugar a novos empreendimentos comerciais e urbanísticos, a uma entrada renovada da cidade e a uma nova avenida a ligar ao Jardim de Cima. A faceta demolidora do novo presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), tem sido devidamente publicitada nas redes sociais do próprio e não se ficou por aí, já que esta terça-feira, 21 de Janeiro, deu conta de nova demolição há muito esperada, a do abandonado e degradado pavilhão do Inatel, no Campo Infante da Câmara. Se houvesse cognomes, como nos tempos da monarquia, o autarca já justificava o título de D. João, O Demolidor.