O respeitinho é muito bonito!

Um conjunto de painéis publicitários colocados em várias rotundas do concelho de Vila Franca de Xira, alusivos a um canal de conteúdos pornográficos, gerou críticas de vários moradores e até um abaixo-assinado a pedir a sua remoção à força, antes que as crianças e os adolescentes o possam ver. Isto, curiosamente, sem que se tenham ouvido vozes semelhantes a protestar nos cartazes alusivos a marcas de lingerie, biquinis ou até sex-shops que existem no concelho. É uma nova espécie de polícia do pudor, facilmente ofendida com tudo o que é diferente....