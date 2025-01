Um primeiro ponto para Carlos Alves

O dia do município em Arruda dos Vinhos foi também momento para a apresentação dos resultados de uma consulta pública feita à população sobre o que acham de viver no concelho. Na plateia, além do actual presidente - e candidato do PS às próximas autárquicas - Carlos Alves, também esteve, umas filas atrás, Rute Miriam, antiga vice do município que fintou os socialistas para agora se candidatar por uma lista de independentes liderada pelo PSD. Se a sessão foi um estágio para a corrida eleitoral que está a chegar, então o Cavaleiro Andante pode confirmar que o primeiro ponto foi para Carlos Alves, já que a maioria dos inquiridos do barómetro considerou gostar de viver no concelho, elogiando a sua boa qualidade de vida e elevado nível de segurança....