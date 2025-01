É preciso ter azar!

A vereadora com o pelouro da educação na Câmara Municipal de Alenquer, Cláudia Luís (PS), tem tido muito azar na gestão dos equipamentos e materiais escolares da sua responsabilidade. Depois de ter dito que o problema das casas de banho do contentor que se encontra na Escola Básica de Cheganças era por causa das crianças de seis anos não saberem abrir as fechaduras das portas, agora disse que afinal a solução passou por meter óleo nas ditas. Caso os problemas persistam, tiram-se as fechaduras e acaba-se com o problema. E como a vereadora é muito azarada, depois do primeiro concurso para o telheiro da mesma escola ter ficado deserto, só à segunda é que apareceram interessados e o telheiro foi colocado no pátio, mas deixa passar chuva… Os computadores para a escola também deram chatice porque o fornecedor enganou-se e os equipamentos voltaram para trás, estando “para breve” a colocação dos novos na escola. Toda a gente sabe que a educação é um pesadelo, mas o caso da vereadora Cláudia Luís é um verdadeiro filme de terror.