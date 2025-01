Ilda Joaquim 3 - 7 Cláudia Moreira

A lei dos partidos políticos no capítulo 1 e no artigo 1.º diz que “os partidos políticos concorrem para a livre formação e o pluralismo de expressão da vontade popular e para a organização do poder político, com respeito pelos princípios da independência nacional, da unidade do Estado e da democracia política”.

Há meio século que Portugal vive uma democracia que padece dos vícios mais manhosos dos países de terceiro mundo. Em alguns concelhos, que mereciam ir pelo mesmo caminho que foram algumas freguesias, os partidos políticos são representados quase só pelos principais caciques mais os seus índios de estimação. Mesmo assim vão conseguindo regenerar-se, embora tudo o que se espera seja mais do mesmo, a confiar na falta de democracia que mina as estruturas partidárias. O Cavaleiro Andante saúda com meia chapelada os 3 votos que Ilda Joaquim teve dos seus camaradas do Entroncamento para ser indicada a candidata à câmara, e os 7 votos da cacique da Chamusca, Cláudia Moreira, companheira e vice de Paulo Queimado, que andou os últimos 12 anos a passear as barrigas das pernas pelo concelho, a controlar as tonterias do presidente da câmara, e agora vai ter que voltar a vergar a mola se o asilo do PS tiver desgraças maiores em muletas e com necessidades básicas.