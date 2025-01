Visita abençoada

partilhe no Facebook

O Patriarca de Lisboa, Rui Valério, esteve em Arruda dos Vinhos na apresentação da programação dos 500 anos das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. Antes da cerimónia começar, o patriarca natural do concelho de Ourém foi abordado por uma habitante de Arruda dos Vinhos, com uma imagem de Nossa Senhora da Salvação, pedindo a Rui Valério que a abençoasse. Foi como pedir um autógrafo divino, onde só faltou a selfie com o telemóvel!.