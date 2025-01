É só uma opinião!

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, deu um ar de sua graça na última semana tendo ficado, aparentemente, indignado com a distinção do presidente do município.

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, deu um ar de sua graça na última semana tendo ficado, aparentemente, indignado com a distinção do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), como personalidade política do ano para O MIRANTE. O Cavaleiro Andante lamenta que numa primeira página com tanto assunto, incluindo sobre cartazes publicitários pornográficos nas rotundas do concelho, Barreira Soares se tenha apenas preocupado em tentar fazer estudos de opinião….