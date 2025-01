O rio Nabão, em Tomar, resolveu pregar uma partida ao renovado parque do Flecheiro ao galgar as margens.

Lazer subaquático no Flecheiro

O rio Nabão, em Tomar, resolveu pregar uma partida ao renovado parque do Flecheiro ao galgar as margens e inundar aquela zona que foi outrora a vergonha da cidade. Diz-se que a obra, inaugurada em Julho do ano passado, já previa o fenómeno e, por isso, os baloiços e equipamentos para a prática de exercício ali colocados estão preparados para resistir. Resta saber se os seus utilizadores estão também aptos a utilizá-los debaixo de água....