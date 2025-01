Um munícipe de Cabanas de Chão, Alenquer, descontente com o estado da sua rua, resolveu presentear na segunda-

-feira o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS). O cidadão não vai de modas e deixou um saco com lama à porta do edifício dos Paços do Concelho com a referência de ser um problema que dura há 24 anos e que, a julgar pelo presente, ainda não foi resolvido. É caso para dizer que nem todos os presentes são bons e, neste caso, é mesmo um presente envenenado! .