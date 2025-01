A localidade de Atouguia, Alenquer, voltou a viver a tradição secular do leilão dos cargos, que se realiza em Janeiro no âmbito das festas em honra do Mártir São Sebastião.

A localidade de Atouguia, Alenquer, voltou a viver a tradição secular do leilão dos cargos, que se realiza em Janeiro no âmbito das festas em honra do Mártir São Sebastião. Independentemente do tempo, a tradição é para manter e os cargos têm de sair da capela até à colectividade. Como a tarde era chuvosa e os bolos de açafate não podem ficar húmidos, os voluntários que transportaram os cargos tiveram de apressar o passo e fazer manobras, como se vê na fotografia, para o cargo entrar na colectividade. É caso para dizer que foi um cargo de trabalhos!.