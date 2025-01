As reuniões de Câmara de Alenquer são transmitidas online, em directo, mas a sua qualidade é sempre duvidosa. O áudio ou está baixo ou não se percebe. As queixas não são de agora, mas nesta altura do campeonato, em que se “afiam as facas” para as autárquicas, atingem outras proporções. Foi o caso da reunião pública de segunda-feira em que a imagem falhou e o áudio desapareceu por completo, curiosamente (ou não), nas intervenções dos vereadores da oposição e intervenção do público. É caso para dizer que em Alenquer está mau tempo no canal, mas só para alguns, visto que o som nunca falha nas intervenções da maioria socialista.