Na terra do leão reinaram os gansos

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, é benfiquista desde pequenino mas no sábado esteve de coração dividido entre o seu SLB e o Casa Pia, que tem como casa emprestada nos jogos da 1ª Liga o Estádio Municipal de Rio Maior. O jogo foi de grandes emoções, as águias saíram da terra do ‘leão’ com as mãos a abanar e os gansos fizeram a festa, mas “o maior vencedor”, para o autarca, “foi sem dúvida Rio Maior!”. À falta de melhor resultado, ficou como remédio para a azia a camisola do jogo em que o Casa Pia venceu um dérbi lisboeta disputado na fronteira entre o Ribatejo e o Oeste.