Não devem ter nada para brincar

Em Almeirim há quem não tenha mais com que brincar do que com sinais de trânsito.

Em Almeirim há quem não tenha mais com que brincar do que com sinais de trânsito e resolve andar a virar as placas para induzir os condutores em erro, ou então para tentarem ridicularizar os serviços do município, que afinal nem têm culpa. A foto mostra precisamente uma dessas brincadeiras para levar a crer que quem mete os sinais não está bom da cabeça, mas quem se dedica a esta actividade precisa de começar a usar a cabeça para pensar.