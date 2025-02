Banho de espuma

A Câmara de Arruda dos Vinhos, vendo várias publicações nas redes sociais dando nota de alegadas descargas poluentes ilegais na Ribeira das Salemas, fez questão de enviar ao local a fiscalização municipal e partilhou algumas fotos da ribeira para que toda a comunidade pudesse ver o estado em que o curso de água se encontra. Segundo a autarquia, a espuma que alguns moradores viram é fruto do maior caudal e do arrastamento de vegetação, que causou um vórtice com espuma. O Cavaleiro Andante não duvida dos técnicos, mas que a cor da água parece ter visto melhores dias, disso parece não haver dúvida. Com ou sem espuma ao de cima...