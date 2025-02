Congratulações para mim e para ti

A Guarda Nacional Republicana reforçou com seis militares os postos de Azambuja e Aveiras de Cima.

A Guarda Nacional Republicana reforçou com seis militares os postos de Azambuja e Aveiras de Cima. Um feito que mereceu uma chuva de congratulações por parte do PSD local e da câmara municipal gerida pelo PS. Além das auto-felicitações quer um quer outro partido decidiram enumerar, em comunicado, as diligências efectuadas que, dizem, contribuíram para que a GNR fizesse este reforço que chegou para encher o ego e mostrar trabalho. Ou não estivéssemos nós em ano de eleições....