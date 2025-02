Doutor Bóbi

Três cães do Centro de Recolha Oficial de Vila Franca de Xira foram resgatados por uma associação para serem treinados para poder ajudar pessoas diabéticas. Segundo a associação Pata d’Açúcar, os animais vão ser treinados para detectar alterações da glicemia no sangue e assim dar o alerta para a necessidade de terapêutica. O Cavaleiro Andante saúda o projecto e fica feliz com a promoção do melhor amigo do homem a técnico de diagnóstico na área da diabetes. Por este andar, ainda vamos chegar à era dos doutores bóbis a trabalhar como médicos de família. É só dar tempo ao tempo e à imaginação...