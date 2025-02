O ano começou na Câmara de Vila Franca de Xira com a chegada de más notícias, no caso, a condenação em tribunal que obriga o município a pagar cerca de 5 milhões de euros à construtora Beira Negócios, no âmbito do polémico caso da urbanização da Quinta dos Anjos. E, pelos vistos, não deve ser o único caso em tribunal a dar dores de cabeça a Fernando Paulo Ferreira, numa altura em que ele não era visto nem achado no urbanismo. É que ainda a poeira destes 5 milhões a voar para fora da câmara não assentou e já está à vista outro desfecho negativo envolvendo outra urbanização na Póvoa de Santa Iria, que deve custar mais uns valentes milhões à câmara. Se ao menos os políticos pudessem fazer como os privados e renunciar às heranças tóxicas....