As promessas e o passado honroso de Madelino

O socialista Francisco Madelino quer ser presidente da Câmara de Salvaterra de Magos e, para convencer os eleitores, resolveu escrever uma carta aos 20 mil votantes do concelho. É um gesto bonito, quase romântico, este de encher as caixas de correio com palavras de esperança e compromisso em vésperas de mais um Dia de São Valentim. Pena é que, no meio de tantas promessas e apelos à dignidade das instituições, tenha esquecido de mencionar o pequeno detalhe da sua pouco gloriosa saída da Fundação Inatel, no Verão passado. Depois das suspeitas sobre a sua gestão e de um adeus antecipado por resolução do actual Governo, Madelino quer continuar na política local com a garantia de que “honrará o passado” enquanto lidera o futuro. Depois da ‘honrosa’ exoneração de Madelino da Fundação Inatel, o Cavaleiro Andante espera agora para ver se o eleitorado do concelho ainda é sensível a cartas de amor ou prefere calçar uns patins ao ainda presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos e partir para outra aventura amorosa....