Inácio a toda a prova

António José Inácio esteve 20 anos como presidente da Junta do Forte da Casa, onde conquistou três maiorias absolutas para o PS até 2013, altura em que um volteface dentro do partido com a chegada da união de freguesias o deixou sem hipótese de ser elegível, preterido por Jorge Ribeiro. Mesmo assim, nunca baixou os braços nem desistiu da missão de voltar ao cargo, tendo gerado um movimento independente que tem vindo a morder os calcanhares aos socialistas e a roubar-lhes novas maiorias absolutas. Este ano, tudo indica, terá atrás de si a força do PSD. É um romance que já toda a gente viu que está a acontecer, só falta agora dar o nó e ver se viverão felizes para sempre....