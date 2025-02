Ou é falta de vergonha ou de gosto!

O presidente da Câmara de Almeirim anunciou nos seus canais nas redes sociais o feito da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim estar prestes a mudar para novas instalações, adaptadas de uma antiga escola, num edifício que conseguiu juntar cores que nem um daltónico conseguia. O mais curioso é que Pedro Ribeiro comentou que era muito verde na fachada, para se desculpar a seguir com o facto de ser a cor do brasão da vila. Não deixa de ser estranho que a câmara tenha gasto quase um milhão de euros no edifício e não tenha o direito de evitar uma aberração à paleta de cores. Pelo que o comentário do autarca ou é de falta de vergonha, ou é uma falta de gosto não só pelas cores como pela forma de comunicar.