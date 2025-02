Cão motard

A paixão pelas motas não tem limites e até os cães entram no espírito motard. É o caso deste fiel companheiro que esteve com a dona no sexto aniversário do Grupo Motard “Os Amigos do Pistão”, em Vialonga. O animal assistiu ao passeio de motas e motorizadas devidamente equipado e mostrou estar à altura dos acontecimentos, sem rosnar nem se atirar às canelas dos participantes....