O presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço (PS), não é homem de ficar parado e vai a todos os eventos para que é convidado. Para além dos eventos da Câmara de Vila Franca de Xira e de outros a nível político, o autarca marca presença em eventos desportivos e culturais. Já é conhecido por fazer de Pai Natal e andar de charrete, agora foi a vez de andar de mota, à pendura, no passeio do grupo motard “Amigos do Pistão” de Vialonga. É caso para dizer que João Tremoço tem feito presidência sobre rodas e sempre a abrir.