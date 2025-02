A associação Parasita e o jornal Coreia acusaram a Câmara de Santarém e o Teatro Sá da Bandeira (TSB), tutelado pelo município, por cancelarem a performance “El Universo no se asemeja a nada”.

A associação Parasita e o jornal Coreia acusaram a Câmara de Santarém e o Teatro Sá da Bandeira (TSB), tutelado pelo município, por cancelarem a performance “El Universo no se asemeja a nada”, acusando-os de censura e de tomarem uma decisão “arbitrária” e “moralista”. O episódio ganhou dimensão noticiosa e o vereador da Cultura, Nuno Domingos (na foto), que também faz uma perninha como actor no Veto Teatro Oficina, garantiu que “não censura nada nem ninguém”, considerando que “a performance não era a mais adequada para o Teatro Sá da Bandeira”. Já a direcção artística do TSB, liderada por João Aidos, considerou a performance “artisticamente fraca”. Pelos vistos, tratou-se de uma questão de gostos que, como por vezes acontece, acabou em ‘tragédia’....