A vereadora do nim

Marisa Simão, vereadora do Chega na Câmara de Salvaterra de Magos, encontrou uma nova forma de fazer política: a abstenção permanente. Na mais recente reunião do executivo, os pontos da ordem de trabalhos, na sua maioria, passaram quase todos com o seu voto ausente de posição. Nem sim, nem não. Nem carne, nem peixe. Talvez um prato de indecisão servido frio, deixando que os outros decidam por ela.