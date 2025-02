O presidente do INIAV parece lapa agarrada à rocha

O actual Governo está quase há um ano em funções e durante esse tempo já mudou muitos dirigentes de nomeação política. Foi assim em administrações hospitalares, em organismos como Segurança Social, Inatel, IPDJ e por aí fora, mas há alguns desses dirigentes vindos dos tempos de António Costa que parecem inamovíveis. É o caso do presidente do INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Nuno Canada, o tal que caiu nas ‘boas graças’ dos autarcas de Santarém e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo por, supostamente, ter deixado voar 5 milhões de euros de fundos comunitários para criar na antiga Estação Zootécnica Nacional um Centro de Excelência para a Agricultura e Agro-indústria. Nuno Canada (à direita na foto) nunca prestou contas públicas por esse desaire e na passada sexta-feira lá estava ele feliz e contente a assinar novo protocolo, desta vez com a Câmara de Santarém, para mais um projecto de requalificação e revitalização das instalações da Fonte Boa. E teve direito a aplausos do ministro da Agricultura e tudo. Há realmente tipos com muita sorte, embora se saiba que a sorte não dura sempre....