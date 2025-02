O terceiro mundo num país europeu

A entrada da antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, devia figurar num catálogo ilustrativo do desmazelo a que o Estado tem deixado chegar muito do seu património espalhado pelo país.

A entrada da antiga Estação Zootécnica Nacional, no Vale de Santarém, devia figurar num catálogo ilustrativo do desmazelo a que o Estado tem deixado chegar muito do seu património espalhado pelo país. Um cenário que o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, conheceu in loco na manhã chuvosa de sexta-feira, e que o deve ter assustado e remetido para paragens como o Burkina Faso ou o Ruanda, sem querer ofender a pobre realidade desses países africanos....