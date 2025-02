A arte do desenrasca

No topo da Rua Adelaide Félix, nas proximidades da Escola Secundária Ginestal Machado e do edifício da Segurança Social de Santarém, a empresa que trata da rede eléctrica improvisou uma ligação entre postes.

No topo da Rua Adelaide Félix, nas proximidades da Escola Secundária Ginestal Machado e do edifício da Segurança Social de Santarém, a empresa que trata da rede eléctrica improvisou uma ligação entre postes ao nível das que se vão fazendo em bairros de barracas por esse país fora. Um autêntico tributo à arte do desenrascanço nacional que pode ser devidamente apreciado no local e que já motivou reclamações de moradores. Resta saber se a instalação artística está apenas em exibição temporária ou se se trata de uma exposição para ficar....