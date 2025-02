O vereador do PS na Câmara do Cartaxo, Fernando Amorim, sugeriu na última reunião do executivo o regresso do Prémio Literário Marcelino Mesquita, instituído no tempo em que o município estava sob gestão socialista.

O vereador do PS na Câmara do Cartaxo, Fernando Amorim, sugeriu na última reunião do executivo o regresso do Prémio Literário Marcelino Mesquita, instituído no tempo em que o município estava sob gestão socialista. “Nem todo o passado é mau, podemos aproveitar alguma coisa boa”, afirmou o autarca da oposição e vice-presidente do município no anterior mandato, numa espécie de acto de contrição revestido de saudosismo. Resta saber se o presidente e ex-forcado João Heitor (PSD) - que não tem dinheiro para mandar cantar um cego, devido às gestões PS que deixaram as finanças municipais de pantanas - está para aí virado. Até porque o seu foco, actualmente, está mais nos números do que nas letras....